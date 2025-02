Este aspirador Dyson faz algo único: levanta-se sozinho quando cai

A Dyson revolucionou mais uma vez o mercado dos aspiradores com o Big Ball Multifloor 2, um modelo que resolve uma das maiores frustrações da limpeza doméstica: quando o aspirador tomba. Com uma base esférica inovadora, este equipamento levanta-se sozinho quando cai, mas as suas qualidades não ficam por aqui. Os utilizadores elogiam o poder de sucção excecional, especialmente em tapetes e alcatifas, o funcionamento silencioso que permite aspirar a qualquer hora sem incomodar ninguém, e os acessórios versáteis que alcançam todos os cantos da casa. Atualmente com 14% de desconto na Amazon, este Dyson promete transformar a rotina de limpeza de qualquer casa.