Este aspirador portátil é leve, eficaz e custa menos de 65€

Com animais em casa, manter os espaços livres de pelos pode ser uma tarefa difícil — mas este aspirador sem fios, com várias funções e um design compacto, tem sido elogiado pela sua eficácia e facilidade de utilização. Tem potência suficiente para remover até os resíduos mais difíceis, escova que evita acumulação de pelos, e um sistema que se adapta a diferentes superfícies, do chão aos estofos. A autonomia da bateria permite limpar toda a casa sem interrupções, e o filtro HEPA ajuda a manter o ar mais limpo. Tudo isto por cerca de 63€, com boas avaliações de quem já testou.