Este aspirador Rowenta está a fazer sucesso – e os motivos são claros

Com mais de duas mil unidades vendidas no último mês, este aspirador sem fios da Rowenta conquistou os utilizadores pela sua praticidade e eficiência. O seu design 3 em 1 permite usá-lo como aspirador vertical, portátil e de mão, garantindo uma limpeza completa da casa e do carro. A tecnologia ciclónica e o motor de 100W asseguram uma sucção potente, removendo sujidade e pelos de animais sem esforço. Além disso, a bateria de lítio de 18V oferece até 45 minutos de autonomia, permitindo uma limpeza sem interrupções. Com quase cinco mil avaliações e uma classificação média de 4.3 estrelas, este modelo continua a ser uma das escolhas favoritas da Amazon.