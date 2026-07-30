Este aspirador Rowenta tornou se um dos favoritos de quem limpa a casa todos os dias

Há 28 min

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador Rowenta XPert 6.60 é um modelo sem fios 3 em 1, que funciona na vertical, como aspirador portátil ou de mão, com tecnologia ciclónica e motor de 100W. Está marcado como Escolha da Amazon, com mais de mil compras só no último mês, e soma 9.751 avaliações com uma média de 4,2 estrelas. Tem bateria de lítio com até 45 minutos de autonomia em modo eco, modo Boost para sujidade mais incrustada, posição Stop & Go para pausas rápidas, e vem com acessórios como escova para sofás, bocal para fendas e base de parede para carregar e arrumar. A bateria carrega por completo em 4 horas, e o aparelho está disponível por 121,98€, com 25% de desconto face aos 162,63€ habituais.

Mais Vistos
Raquel abandona sala em lágrimas após confronto com Sara
00:01:40
Big Brother
Raquel abandona sala em lágrimas após confronto com Sara
Ana pede na rua e recusa receber rendimento social de inserção: «Não o peço com medo que me retirem os filhos»
00:04:53
Dois às 10
Ana pede na rua e recusa receber rendimento social de inserção: «Não o peço com medo que me retirem os filhos»
Raquel quebra o silêncio sobre aproximação de Nuno e Sara
00:01:33
Big Brother
Raquel quebra o silêncio sobre aproximação de Nuno e Sara
"Há clima!": Nuno e Sara repetem dança sensual
00:03:18
Big Brother
"Há clima!": Nuno e Sara repetem dança sensual
Destaques IOL
Famílias já podem preparar o próximo ano letivo e poupar 5% nos manuais escolares
MEGA
Famílias já podem preparar o próximo ano letivo e poupar 5% nos manuais escolares
"Bebé milagre" morre afogado na piscina de casa. Tinha apenas dois anos
Bebe
"Bebé milagre" morre afogado na piscina de casa. Tinha apenas dois anos
O "passeio perfeito" para um cão existe. E a maioria dos donos está longe de o cumprir
Caes
O "passeio perfeito" para um cão existe. E a maioria dos donos está longe de o cumprir
"Boa viagem de volta a casa, irmãos": o comovente adeus dos espanhóis aos bombeiros portugueses
Bombeiros
"Boa viagem de volta a casa, irmãos": o comovente adeus dos espanhóis aos bombeiros portugueses
Mais Lidas
«É assustador»: média de relações sexuais dos casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos incrédulos
Dois às 10
«É assustador»: média de relações sexuais dos casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos incrédulos
O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal
Eclipse total do Sol
O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal
"Bebé milagre" morre afogado na piscina de casa. Tinha apenas dois anos
Bebe
"Bebé milagre" morre afogado na piscina de casa. Tinha apenas dois anos
Encontrámos Ana a pedir nas ruas do Porto com marcas visíveis no corpo. Na televisão, impressionou com a história que carrega
Dois às 10
Encontrámos Ana a pedir nas ruas do Porto com marcas visíveis no corpo. Na televisão, impressionou com a história que carrega
"Hoje é um dia incrivelmente difícil": encontrado corpo que poderá ser de Parker Wells, menino autista desaparecido no Canadá
Parker Wells
"Hoje é um dia incrivelmente difícil": encontrado corpo que poderá ser de Parker Wells, menino autista desaparecido no Canadá
Famoso português perde mais de 40 kg e a transformação está a impressionar os fãs: «Estás outro»
Famoso português perde mais de 40 kg e a transformação está a impressionar os fãs: «Estás outro»