Este aspirador Rowenta tornou se um dos favoritos de quem limpa a casa todos os dias

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O aspirador Rowenta XPert 6.60 é um modelo sem fios 3 em 1, que funciona na vertical, como aspirador portátil ou de mão, com tecnologia ciclónica e motor de 100W. Está marcado como Escolha da Amazon, com mais de mil compras só no último mês, e soma 9.751 avaliações com uma média de 4,2 estrelas. Tem bateria de lítio com até 45 minutos de autonomia em modo eco, modo Boost para sujidade mais incrustada, posição Stop & Go para pausas rápidas, e vem com acessórios como escova para sofás, bocal para fendas e base de parede para carregar e arrumar. A bateria carrega por completo em 4 horas, e o aparelho está disponível por 121,98€, com 25% de desconto face aos 162,63€ habituais.