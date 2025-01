Este aspirador UV remove o que não vê (mas que afeta a sua saúde)

O aspirador Jimmy JV35 é a revolução silenciosa para quem busca melhorar a qualidade do sono e da respiração. Equipado com tecnologia avançada, como luz UV e filtro HEPA, ele elimina ácaros e impurezas invisíveis de colchões, sofás e outros tecidos, proporcionando uma limpeza profunda e eficaz. Utilizadores elogiam sua capacidade de aliviar alergias e facilitar a rotina de limpeza. Com 3 modos de operação e um cabo de 5 metros, o aspirador oferece potência de sucção sem ruído excessivo, tornando-se uma ferramenta essencial para quem busca um ambiente mais saudável e livre de alergénios.