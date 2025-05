Este carrinho leva tudo, dobra-se num instante e ainda dá para sentar

Este carrinho dobrável da CEIEVER é um verdadeiro aliado para dias de praia, campismo ou eventos ao ar livre. Com estrutura resistente, capacidade para até 180 kg e rodas largas que se adaptam a qualquer terreno, facilita o transporte de tudo o que precisa — e ainda se transforma numa cadeira confortável para duas pessoas. Compacto quando fechado, cabe facilmente na bagageira e é fácil de manobrar, mesmo com carga pesada. Um investimento duradouro e versátil, pensado para simplificar a logística e aumentar o conforto em todas as ocasiões.