Este centro de engomar conquistou mais de 12 mil avaliações. Vale a pena?

A Polti criou um centro de engomar que está a transformar uma das tarefas mais aborrecidas em algo simples e rápido. Com mais de 12 mil avaliações e 4,3 estrelas na Amazon, este aparelho destaca-se pela sua potência de vapor contínuo de 90g por minuto e a sua base de alumínio que distribui o calor uniformemente. Os utilizadores elogiam especialmente a sua eficiência - "deixa a roupa totalmente lisa em poucos minutos" -, a autonomia do depósito de água que permite mais de uma hora de utilização contínua, e a durabilidade comprovada por vários anos de uso. Com função ECO para poupança de energia e sistemas de segurança bem pensados, esta solução tem conquistado quem procura resultados profissionais em casa.