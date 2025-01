Este cobertor elétrico aquece a cama em 5 minutos e pode ir à máquina

Este cobertor elétrico da Mefine está a destacar-se como uma solução prática para os dias frios de inverno em Portugal. Com dimensões generosas de 180x100cm, seis níveis de temperatura e temporizador automático, adapta-se facilmente tanto ao sofá como à cama. O toque suave e aveludado, a rapidez com que aquece (5 minutos) e a possibilidade de ir à máquina são características muito apreciadas pelos utilizadores. O comando intuitivo, o cabo de qualidade e as funções de segurança completam um produto que está a transformar as noites frias em momentos mais acolhedores.