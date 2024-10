Este dispositivo pequeno e prático vai ajudá-lo a combater o mofo e a humidade em casa

O ThermoPro TP50 oferece medições extremamente precisas, com uma margem de erro de apenas ± 1 °C e 2 a 3% de humidade. Os dados são atualizados a cada 10 segundos, garantindo que tenha sempre as informações mais recentes sobre o ambiente da sua casa. Além disso, o ícone de conforto no ecrã permite-lhe ver rapidamente se o ar está seco, húmido ou ideal, ajudando-o a decidir quando deve desumidificar ou humidificar. Com a função de registo de valores máximos e mínimos, pode ainda comparar as leituras atuais com as do passado e acompanhar as mudanças ao longo do tempo.