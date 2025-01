Este é o momento para comprar o seu hidratante de inverno (e poupar muito)

A Neutrogena apresenta uma promoção imperdível no seu premiado creme corporal de hidratação profunda: dois frascos de 750ml por menos de metade do preço habitual (11,78€). Desenvolvido pelos laboratórios noruegueses da marca, este creme hipoalergénico e sem perfume tem conquistado milhares de utilizadores, com mais de 4,7 estrelas de avaliação na Amazon. A sua fórmula especial para peles secas e sensíveis oferece hidratação profunda e duradoura, com uma textura leve e de rápida absorção que torna a aplicação diária num momento de verdadeiro cuidado com a pele.