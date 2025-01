Este edredão nórdico Pikolin está a menos de 54€ e é perfeito para as noites frias

A Pikolin está a surpreender o mercado com um edredão nórdico que combina qualidade e preço acessível. Com dimensões generosas de 240x220cm, ideal para camas de casal, este modelo reversível em tons de cinzento destaca-se pelo enchimento que aquece sem pesar e não causa alergias. Os compradores elogiam especialmente a sua suavidade, o calor equilibrado e a facilidade de manutenção, já que pode ir à máquina de lavar sem perder as suas características. Atualmente disponível por 53,86€, é uma opção que une conforto e praticidade para enfrentar as noites frias de inverno.