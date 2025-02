Este estendal aquecido é mágico: transforma roupa molhada em seca durante a noite

Nos dias frios de inverno, secar a roupa em casa pode ser um pesadelo, mas descobrimos uma solução que está a ganhar cada vez mais adeptos na Europa. O estendal elétrico da Silvergear diminui imenso o tempo de secagem graças às suas 18 barras aquecidas, com temperatura regulável até 70 graus. O seu design em torre de 4 níveis ocupa pouco espaço mas aguenta até 15 kg de roupa, e vem equipado com funções de segurança como temporizador automático e proteção contra sobreaquecimento. Gasta apenas 300W, poupando 90% de energia em comparação com os secadores tradicionais.