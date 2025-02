Este estendal é diferente: seca a roupa e funciona como roupeiro

Com três braços extensíveis que suportam até 42 cabides, este estendal da Tatkraft está a conquistar os utilizadores da Amazon pela sua dupla função. Ideal para a época da chuva, não só permite secar a roupa sem vincos - especialmente camisas e peças delicadas - como também serve de roupeiro temporário, mantendo tudo organizado. O sistema de montagem é simples e, quando não está em uso, dobra-se em segundos, ocupando um espaço mínimo. Com 4,4 estrelas de avaliação, os compradores destacam principalmente a praticidade para secar roupa em casa e a facilidade em manter as peças arrumadas depois de secas.