Este gorro frio tem ajudado milhares a lidar com enxaquecas

Com mais de 22 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, o gorro térmico da marca Perfect Remedy ganhou popularidade entre quem procura alívio para dores de cabeça, sinusite ou tensão facial. Pode ser usado frio, após ser colocado no congelador, e adapta-se facilmente à testa ou aos olhos, bloqueando a luz e proporcionando uma sensação imediata de frescura. Muitos utilizadores destacam a eficácia do produto durante episódios de enxaqueca, realçando a leveza do material e a facilidade de uso como pontos fortes. Prático, reutilizável e discreto, tornou-se um acessório útil em momentos de desconforto — seja no verão, durante crises de sinusite ou quando o stress se manifesta com mais intensidade.