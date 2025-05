Este guarda-sol XXL transforma o jardim num verdadeiro oásis

Com os dias longos a chegar, este guarda-sol XXL da Outsunny transforma qualquer espaço exterior num refúgio fresco e confortável. Ideal para almoços em família, tardes no terraço ou brincadeiras no jardim, o modelo destaca-se pelo tamanho generoso (4,6 metros de largura), estrutura robusta e proteção UV. A cobertura dupla cria uma grande área de sombra — essencial nas horas de sol mais forte — e a abertura com manivela torna tudo mais prático. Está disponível em várias cores, tem avaliação média de 4,2 estrelas e está com 16% de desconto.