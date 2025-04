Este lava-loiça compacto cabe em qualquer bancada e poupa litros de água

Com apenas 45 cm de largura, o lava-loiça de bancada da Karlxtom é ideal para apartamentos pequenos ou casas onde cada centímetro conta. Apesar do tamanho, tem seis programas de lavagem, função de secagem, painel tátil LED e pode ser usado com ligação direta à torneira ou através do seu depósito integrado. Consome apenas 5 litros de água por ciclo — uma economia significativa face à lavagem manual — e impressiona pela potência e resultados. Os clientes destacam a facilidade de utilização e a forma como deixa a loiça impecável, incluindo tachos e pratos com resíduos difíceis. Uma escolha inteligente para quem quer praticidade sem abdicar de eficiência.