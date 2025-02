Este mini alisador sem fios é mais eficaz do que imagina (e custa menos de 35 euros)

O CkeyiN é um mini alisador sem fios que está a revolucionar a forma como cuidamos do cabelo fora de casa. Com dimensões ultra compactas mas surpreendentemente eficaz, este aparelho aquece em 30 segundos, atinge até 200ºC e tem uma autonomia de 60 minutos. Os utilizadores da Amazon, que lhe atribuem 4,3 estrelas em 5, elogiam particularmente a sua eficácia em diferentes tipos de cabelo, a facilidade de utilização e a praticidade em viagem, graças ao carregamento USB e à bolsa de transporte incluída. E o melhor é que custa uma fração do preço dos alisadores profissionais tradicionais, provando que é possível ter um cabelo impecável em qualquer situação sem gastar uma fortuna.