Este mini aspirador portátil de 43€ limpa até os cantos mais difíceis

Este pequeno aspirador portátil, que já vendeu mais de 400 unidades no último mês, está a fazer sucesso na Amazon pela sua capacidade de resolver vários desafios de limpeza. Com duas velocidades diferentes, é suficientemente potente para remover pelos de animais dos estofos e migalhas das gavetas, mas também compacto para ser transportado facilmente. Carrega por USB, inclui vários acessórios para diferentes superfícies e o filtro é lavável. Com uma autonomia que permite várias sessões de limpeza, é uma solução prática tanto para usar em casa como no carro, especialmente em zonas de difícil acesso, e está disponível por 43€.