Este mini ferro de engomar é do tamanho da palma da mão e perfeito para viagens

O Newbealer é provavelmente o ferro de engomar mais pequeno do mundo e está a surpreender pela sua eficácia. Com apenas 11,2 x 8,6 centímetros, este mini ferro adapta-se a diferentes tipos de tecido graças às suas duas potências e vem equipado com tudo o que é necessário: uma base de silicone resistente ao calor, uma bolsa de transporte e um pulverizador para os vincos mais difíceis. Apesar do tamanho reduzido, mantém-se estável durante a utilização e, segundo os utilizadores da Amazon, que lhe atribuem 4,4 estrelas em 5, resolve na perfeição as situações em que é preciso dar um retoque rápido na roupa, seja em viagem, no escritório ou depois do ginásio