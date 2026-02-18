Facebook Instagram

Este modelador automático conquistou Kiko Is Hot e tem milhares de avaliações positivas

Kiko Is Hot cedeu à curiosidade e experimentou o TYMO CURLPRO, o modelador automático de 25 mm que tem vindo a ganhar popularidade nas redes sociais. Em cerca de oito minutos, conseguiu um penteado definido e com movimento, deixando um veredito entusiástico. O aparelho, disponível na Amazon com 4,6 estrelas em mais de 9.000 avaliações, dispensa técnica manual e integra revestimento de cerâmica turmalina que liberta até 500 milhões de iões negativos para reduzir o frisado e aumentar o brilho. Com três níveis de temperatura ajustáveis, sistema de segurança antienrolamento, aquecimento em 10 segundos e desligamento automático, apresenta-se como uma solução prática e eficaz para quem procura resultados profissionais sem esforço excessivo — algo que os comentários dos seguidores e as milhares de avaliações positivas confirmam.

