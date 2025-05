Este modelo é um bestseller da PUMA e está com desconto

As PUMA Cilia são um dos modelos mais bem avaliados da marca, com mais de 11 mil opiniões positivas. Modernas, versáteis e incrivelmente confortáveis, estas sapatilhas adaptam-se a qualquer ocasião do dia a dia — do trabalho às caminhadas — graças à sola almofadada e aos materiais respiráveis. Estão disponíveis em vários tamanhos e cores e, agora, a um preço mais baixo: 40,10€. Uma escolha prática, estilosa e que promete agradar tanto os pés como o guarda-roupa.