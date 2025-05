Este power bank de grande capacidade carrega vários dispositivos e tem lanterna para emergências

Compacto, potente e com funcionalidades úteis como lanterna e botão SOS, o power bank Smileader de 50000 mAh é ideal para quem precisa de energia durante dias sem depender de tomadas. Com capacidade real garantida, carrega até cinco dispositivos ao mesmo tempo, oferece carregamento rápido e mostra no ecrã digital quanta bateria ainda resta. A média de 4,6 estrelas e os elogios de utilizadores confirmam a utilidade em contextos tão diversos como viagens, campismo ou emergências em casa.