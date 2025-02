Este rádio funciona mesmo quando tudo falha

Este rádio portátil da SOLARBABY é daqueles objetos que merecem um lugar especial em casa. Pequeno e compacto, combina rádio, lanterna e até carregador de emergência para telemóvel num só aparelho, mas o que o torna realmente único é a sua independência energética: funciona com energia solar, cabo USB e, em situações de emergência, basta rodar uma manivela para ter energia na hora. Com mais de 2000 avaliações positivas na Amazon, é especialmente apreciado por quem já o utilizou em situações reais de cortes de energia, tendo-se revelado uma ferramenta essencial em momentos críticos. De acordo com os utilizadores, surpreende pela qualidade da lanterna com dois níveis de intensidade, pela boa recepção de rádio e, acima de tudo, pela fiabilidade quando mais se precisa.