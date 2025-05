Este robot passou de 499€ para 139€ e aspira, varre e esfrega sozinho

Não há nada mais satisfatório do que chegar a casa e sentir o chão limpo, sem ter levantado um dedo. E sim, é possível, com a ajuda certa. “Aspira, varre e esfrega melhor do que eu faria”, confessa um utilizador, resumindo o sentimento de quem já não vive sem o LEFANT M330 Pro.

Há algo de profundamente reconfortante em saber que, enquanto está no trabalho, no ginásio ou a relaxar no sofá, a sua casa está a ser limpa de forma inteligente. O LEFANT M330 Pro não é só mais um aspirador robot. Com potência de sucção de 5000Pa, sistema 3 em 1 e navegação avançada, ele aspira, varre e passa a esfregona, tudo numa só passagem.

É compacto, silencioso e elegante, mas por dentro esconde uma máquina potente. Graças à tecnologia de mapeamento, consegue reconhecer a sua casa, evitar obstáculos e passar por debaixo de móveis com total precisão. “Mapeia facilmente toda a casa e pode ser programado quando e quantas vezes quiser”, lê-se numa das avaliações.