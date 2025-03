Este spray para cabelo tornou-se viral por hidratar e desembaraçar em segundos

O Revlon Professional UniqOne conquistou a liderança nos mais vendidos da Amazon com mais de 85 mil avaliações positivas e uma média de 4,5 estrelas. Este spray multifunções de 150 ml oferece dez benefícios num único produto: protege contra o calor, desembaraça facilmente, controla o volume, hidrata e previne pontas duplas. Utilizadores de todos os tipos de cabelo, especialmente os danificados e com coloração, destacam resultados imediatos e duradouros. Com aplicação simples e rápida—basta distribuir do meio até às pontas do cabelo húmido ou seco, sem necessidade de enxaguar—o produto destaca-se ainda pelo aroma suave e agradável. A um preço de apenas 7,32€, prova que soluções eficazes para o cabelo não precisam de ser caras ou complicadas.