Este tapete vintage torna os dias frios mais acolhedores (e pode ir à máquina)

Este tapete vintage da HOMFINE está a destacar-se na Amazon como uma solução elegante e prática para tornar as casas mais confortáveis durante o inverno. Com padrões florais discretos e pelo baixo que acumula pouco pó, o tapete destaca-se pela sua praticidade - pode ser lavado na máquina - e pelo conforto que oferece. A base antiderrapante mantém-no fixo no lugar, está disponível em várias medidas para diferentes espaços, e o modelo de 160x230cm está atualmente a um preço competitivo de 89,45€. Os compradores destacam especialmente a sua suavidade ao toque e como torna os espaços mais acolhedores, sendo perfeito para os dias frios de inverno.