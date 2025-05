Estendal de parede Brabantia: compacto, dobrável e com 24 metros de corda

O estendal Brabantia Wallfix foi pensado para quem quer secar a roupa ao ar livre sem ocupar espaço de forma permanente. Com 24 metros de corda — o suficiente para duas cargas de máquina — abre-se com uma só mão e fecha-se num só gesto, ficando praticamente invisível. É uma solução robusta, feita em metal, com cordas resistentes aos raios UV e opção de capa protetora com fecho de correr. Aprovado por quase 10 mil utilizadores na Amazon, com uma média de 4,5 estrelas, é um dos modelos mais bem avaliados da Bravo.