Estendal Extensível
Há 1h e 45min
00:03:36
Secret Story
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui
tvi
00:03:10
Secret Story
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»
tvi
00:03:40
Secret Story
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»
tvi
00:02:33
Secret Story
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente
tvi
Lojas
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal
Calçado
Vão voar das prateleiras: Aldi lança novas socas inspiradas nas Birkenstock por menos de 15 euros
Portugal
Este hotel português deixou os espanhóis rendidos e já teve destaque na imprensa internacional
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Dois às 10
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
tvi
Lojas
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal
OE2026
"Haverá nos próximos anos uma recessão. É inevitável. E admito que não se esteja a fazer o suficiente" para a acautelar
cnn
Dois às 10
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre participação de Liliana e Zé no programa «A Sentença»
tvi
Ines aires pereira
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Liliana
Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre