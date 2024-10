Estes são os materiais que os criadores de conteúdo não dispensam

Criar conteúdo para redes sociais exige mais do que apenas criatividade – é preciso também o equipamento certo. A equipa IOL partilhou os seus materiais essenciais para garantir que cada publicação tenha a melhor qualidade e impacto visual.

Entre as ferramentas recomendadas, destacam-se as luzes LED portáteis para melhorar a iluminação, tripés com controlo remoto para maior estabilidade e microfones sem fios que garantem um som claro. Além disso, acessórios como ventosas para prender o telemóvel ao vidro ganharam popularidade por permitirem criar conteúdos de forma prática e versátil.