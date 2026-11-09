Eternizado nas imagens de Max Stahl, “Amali” tem hoje 52 anos e pede aos jovens para desenvolverem Timor-Leste

“Amali” tinha 17 anos quando a sua imagem a apoiar outro jovem ferido no cemitério de Santa Cruz, em Díli, chocou o mundo e mostrou a violação dos direitos humanos em Timor-Leste, ainda ocupado pela Indonésia, Dili, 05 de novembro de 2026. Hoje, pede aos jovens timorenses que se recordem dos sacrifícios feitos pelos seus pais e avós para crescerem em liberdade e terem um país e para contribuam para o seu desenvolvimento. ANTONIO AMARAL/LUSA



