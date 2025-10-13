Facebook
Exercício Físico
Há 1h e 53min
00:03:46
Secret Story
Liliana discute com Ana Cristina e atira: «Eu sou popular, sou a show da poderosa»
tvi
00:00:34
FC Porto
André Silva: «Comecei como médio ofensivo e queria ser o Deco»
maisfutebol
00:00:58
Secret Story
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
tvi
Lojas
Perfumes e cosmética a preços 'low cost': chega finalmente a Portugal mais uma loja da grande rival da Primor
Tragédia
"Eram a luz da vida de todos": Mãe e pai perdem filhos de 4 e 7 anos após morrerem afogados num rio
Saúde
Sabia que o limite diário de açúcar é de apenas seis colheres de chá? Saiba o que recomendam os especialistas
Imprensa internacional
Jornalistas americanos já dizem que Portugal é o melhor país para se viver a reforma
Zé
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»
Letizia
Adeus, Mocha Mousse. Letizia torna esta a cor oficial do outono
versa
Dois às 10
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
tvi
Dois às 10
Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana
tvi
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Benfica
Eleições Benfica: saiba onde e quando os candidatos vão debater
maisfutebol