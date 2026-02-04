Facebook Instagram

Exercicio

Há 39 min
Mais Vistos
00:01:53
1ª Companhia
Instrutor Marques indignado com atraso dos recrutas na formatura
tvi
00:07:45
1ª Companhia
Instrutor Marques partilha novidade com recrutas: «Vocês são uns privilegiados...»
tvi
00:02:47
1ª Companhia
Instrutor Marques repreende Noélia depois de falha na parada
tvi
Destaques IOL
Resgate
Menino de 13 anos nadou durante 4 horas para salvar a mãe e os irmãos após terem sido arrastados pelo mar
Novidades
Renove o seu quarto com estes edredons da Primark de apenas 15 euros
Saude
“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%
Dicas
É por isto que se deve colocar sal na sanita todas as noites