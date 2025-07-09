Facebook
Exercícios
9 jul, 11:05
00:02:02
Secret Story
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
tvi
00:03:54
Dois às 10
Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro
tvi
00:01:47
Secret Story
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama
tvi
00:01:12
Dois às 10
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
tvi
Loja
Loucura das encomendas perdidas chegou à loja que vende Shein e Temu em Portugal
Fábio Belo
OPINIÃO I O Zé entrou, a Carina saiu e nós ficámos à espera do divórcio
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Receita
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Dois às 10
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
tvi
Famosos
Miguel Moura: "Hoje, num abrir e fechar de olhos, ficamos sem os nossos filhos"
selfie
Países Baixos
Van der Vaart arrasa ex-Benfica: «Deviam despedir quem o contratou...»
maisfutebol
Acidente de Viação
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show
Benfica
Benfica: Mourinho leva cinco miúdos da formação a Londres
maisfutebol