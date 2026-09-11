Família Shepard

Há 2h e 12min
Mais Vistos
Cristina Ferreira comenta utilização do seu nome nas provocações dos concorrentes a Francisco Monteiro
00:08:56
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta utilização do seu nome nas provocações dos concorrentes a Francisco Monteiro
Conversa sobre filhos leva Francisco Monteiro a fazer uma revelação bombástica sobre a relação com a namorada
00:01:54
Big Brother
Conversa sobre filhos leva Francisco Monteiro a fazer uma revelação bombástica sobre a relação com a namorada
«Criadora do Pipy»: Cristina Ferreira comenta palavras de Diogo Cunha em relação a si
00:02:10
Dois às 10
«Criadora do Pipy»: Cristina Ferreira comenta palavras de Diogo Cunha em relação a si
Cristina Ferreira reage a provocações de Catarina Miranda a Francisco Monteiro: «Confesso que acho das coisas mais giras que fez até hoje»
00:08:56
Dois às 10
Cristina Ferreira reage a provocações de Catarina Miranda a Francisco Monteiro: «Confesso que acho das coisas mais giras que fez até hoje»
Destaques IOL
É espanhola, está em Portugal e foi considerada uma das cadeias de supermercados online mais baratas
Supermercados online
É espanhola, está em Portugal e foi considerada uma das cadeias de supermercados online mais baratas
Grande rival da Primark faz agora frente à IKEA com esta coleção de móveis muito baratos
Móveis baratos
Grande rival da Primark faz agora frente à IKEA com esta coleção de móveis muito baratos
Mercadona abre novo supermercado em localidade que há muito 'sonhava' com esta inauguração
Abertura Mercadona
Mercadona abre novo supermercado em localidade que há muito 'sonhava' com esta inauguração
Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas
Primark Portugal
Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas
Mais Lidas
Ninguém via Renato Seabra há mais de 15 anos. Imagem inédita está a impressionar: "Fiquei em choque quando vi"
Ninguém via Renato Seabra há mais de 15 anos. Imagem inédita está a impressionar: "Fiquei em choque quando vi"
Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage
Big Brother
Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage
«O FC Porto teve uma proposta de 60 milhões do Man. City, mas não quis vender-me»
FC Porto
«O FC Porto teve uma proposta de 60 milhões do Man. City, mas não quis vender-me»
Filha de Cláudio Ramos encerra capítulo e apresentador confidencia: "Não a quero pressionar"
Famosos
Filha de Cláudio Ramos encerra capítulo e apresentador confidencia: "Não a quero pressionar"
Morreu Helena Afonso, a filha mais velha de Zeca Afonso
Famosos
Morreu Helena Afonso, a filha mais velha de Zeca Afonso
Edifícios estão a afundar-se e a rachar numa das maiores cidades da Europa
Londres
Edifícios estão a afundar-se e a rachar numa das maiores cidades da Europa