Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Farol Hotel
Há 1h e 4min
Mais Vistos
00:02:25
1ª Companhia
Hilariante. Instrutores apostaram uma mariscada relacionada com a postura do Instrutor Joaquim
tvi
00:00:59
Ultima hora
Última hora: Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia sobre caso que está a abalar o mundo
00:00:48
1ª Companhia
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
tvi
00:03:37
1ª Companhia
Ele já não esconde o interesse. Rui Freitas finge lesão para ganhar tempo a sós com enfermeira
tvi
Destaques IOL
Viagens
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
Dicas
Pendurar a toalha de banho neste sítio pode fazer com que ganhe fungos. E quase todos o fazemos
Segurança
Sentiu um sismo? Proteção Civil explica o que fazer para se proteger
Pele
Quase todos fazemos isto ao lavar a cara. Dermatologistas garantem que faz mal à pele
Mais Lidas
Emprego
Marta ganha 5.600 euros por mês num setor inesperado com falta de profissionais
versa
Cuba
Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada
cnn
Novo aeroporto
Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos
cnn
Wegovy
Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%
cnn
Guerra na Ucrânia
Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas
cnn
Sismos
Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14
cnn