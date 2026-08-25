Fátima Lopes

Hoje às 15:08
Mais Vistos
Horóscopo de setembro: estes signos precisam de ter especial cuidado com gastos
00:08:45
Dois às 10
Horóscopo de setembro: estes signos precisam de ter especial cuidado com gastos
Mês de prosperidade: Se este é o seu signo, setembro vai ser o seu mês
00:05:45
Dois às 10
Mês de prosperidade: Se este é o seu signo, setembro vai ser o seu mês
Era só um batom… até Vanessa pegar nele e acabar por dar muito que falar na Casa
00:05:05
Big Brother
Era só um batom… até Vanessa pegar nele e acabar por dar muito que falar na Casa
Cristina Ferreira esclarece incidente de saúde: «Só falo deste lado»
00:00:54
Dois às 10
Cristina Ferreira esclarece incidente de saúde: «Só falo deste lado»
Destaques IOL
Georgina Rodríguez tem um negócio que poucos conhecem. Descobrimos o império de luxo que está a construir sem Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez tem um negócio que poucos conhecem. Descobrimos o império de luxo que está a construir sem Cristiano Ronaldo
O que esta noiva portuguesa fez no seu casamento deixou todos incrédulos
Casamentos
O que esta noiva portuguesa fez no seu casamento deixou todos incrédulos
Há 15 anos, ela nunca acreditaria que o amigo famoso viria a ser o pai da sua filha
Famosos
Há 15 anos, ela nunca acreditaria que o amigo famoso viria a ser o pai da sua filha
O que é feito de Oceano? Aos 63 anos, esta é a vida do antigo craque do Sporting e da Seleção. E a idade não passa por ele
Oceano Cruz
O que é feito de Oceano? Aos 63 anos, esta é a vida do antigo craque do Sporting e da Seleção. E a idade não passa por ele
Mais Lidas
Tapetes marroquinos, arte e muita natureza: entrámos na casa de Matilde Reymão
Matilde reymão
Tapetes marroquinos, arte e muita natureza: entrámos na casa de Matilde Reymão
AVB: «Caro Rodrigo, o Dragão que te levou até Roma, um dia te trará de volta»
FC Porto
AVB: «Caro Rodrigo, o Dragão que te levou até Roma, um dia te trará de volta»
Gangue do Rolex. Assaltante morre após perseguição depois de roubo de relógio em Lisboa
Gangue do Rolex
Gangue do Rolex. Assaltante morre após perseguição depois de roubo de relógio em Lisboa
Filho de Luís Neves também integrou comitiva ao Vaticano
Ministro da Administração Interna
Filho de Luís Neves também integrou comitiva ao Vaticano
É para os apanhados? A surreal jogada que terminou na expulsão do guarda-redes do Al Nassr
Incrível
É para os apanhados? A surreal jogada que terminou na expulsão do guarda-redes do Al Nassr
"Um sítio onde tenho tantas memórias": Vasco Palmeirim encontrou "a meca do frango assado" em Lisboa
Vasco Palmeirim
"Um sítio onde tenho tantas memórias": Vasco Palmeirim encontrou "a meca do frango assado" em Lisboa