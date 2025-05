Nesta galeria reunimos 10 sugestões de fatos de banho adelgaçantes, todos com cortes e detalhes pensados para favorecer a silhueta e proporcionar conforto durante o verão. Desde os modelos mais clássicos em preto até aos padrões florais, geométricos ou animal print, os preços variam entre os 10€ e os 37€, e todas as peças têm um elemento comum: ajudam a valorizar o corpo com elegância e discrição.