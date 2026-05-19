Feira de Vila Nova de Cerveira

Há 1h e 26min
Mais Vistos
Pedro Jorge e Leandro em troca de farpas: «Então era mentira...»
00:05:45
Secret Story
Pedro Jorge e Leandro em troca de farpas: «Então era mentira...»
«Sempre em consenso» (...) «Depois não se admirem»: Afonso e Ana são novamente apontados como casal
00:02:33
Secret Story
«Sempre em consenso» (...) «Depois não se admirem»: Afonso e Ana são novamente apontados como casal
“Dois às 10” começa com ‘nova apresentadora'
00:00:32
Dois às 10
“Dois às 10” começa com ‘nova apresentadora'
Pedro Jorge mete Liliana a refletir e ouve o que não esperava: «Não estou bem aqui»
00:02:29
Secret Story
Pedro Jorge mete Liliana a refletir e ouve o que não esperava: «Não estou bem aqui»
Destaques IOL
Esta cidade portuguesa construiu quase 50 casas de renda baixa em módulos
Casas baratas
Esta cidade portuguesa construiu quase 50 casas de renda baixa em módulos
Leroy Merlin distribuiu quase três salários extra por todos os colaboradores. E está a contratar
Emprego
Leroy Merlin distribuiu quase três salários extra por todos os colaboradores. E está a contratar
Nem salmão nem atum: há um peixe rico em ómega-3 e com menos mercúrio
Saude
Nem salmão nem atum: há um peixe rico em ómega-3 e com menos mercúrio
Vestidos de festa e casamentos: portuguesas rendidas a estas marcas espanholas
Vestidos
Vestidos de festa e casamentos: portuguesas rendidas a estas marcas espanholas
Mais Lidas
3 milhões de visualizações, 30 mil gostos e mais de 8 mil comentários: A “explosão” de Liliana que parou o país
3 milhões de visualizações, 30 mil gostos e mais de 8 mil comentários: A “explosão” de Liliana que parou o país
Mundial 2026: os 27 convocados de Roberto Martínez
Seleção
Mundial 2026: os 27 convocados de Roberto Martínez
Ruben Amorim longe do Benfica, Marco Silva com caminho aberto
Benfica
Ruben Amorim longe do Benfica, Marco Silva com caminho aberto
Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração
Novidades
Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração
Martínez responde a António Salvador: «Tenho a capacidade de ser neutral»
Selecao
Martínez responde a António Salvador: «Tenho a capacidade de ser neutral»
Salvador e a ausência de Ricardo Horta: «A gestão feita torna-se incompreensível»
Seleção
Salvador e a ausência de Ricardo Horta: «A gestão feita torna-se incompreensível»