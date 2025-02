Fenómeno na Amazon: estes fones com 4.7 estrelas estão a 14 euros E

Os fones YHFvesv transformaram-se num sucesso inesperado na Amazon, com mais de duas mil unidades vendidas no último mês e classificação média de 4.7 estrelas.

Por apenas 14,22€, oferecem qualidade sonora impressionante com graves profundos e agudos nítidos, controlo por toque, autonomia de 8 horas (extensível a 46 horas com o estojo), resistência à água e ao suor, e conexão Bluetooth estável até 15 metros. Os utilizadores destacam o conforto prolongado e a excelente relação qualidade-preço, com muitos afirmando que substituíram modelos três vezes mais caros. Incluídos na secção "Os favoritos dos influencers", estes auriculares sem fios reúnem características normalmente encontradas apenas em modelos premium.