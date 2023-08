Fernanda Serrano de férias

Ontem às 18:00

Fernanda Serrano aproveitou os últimos dias de julho para fazer uma pausa com a família e partilhou alguns dos momentos na sua conta de Instagram.

O destino para as férias foi a praia e a atriz, de 49 anos, aproveitou para mostrar que está em grande forma física. “Sem filtros absolutamente nenhuns… e com tudo o que a Vida me deu! 49 anos com direito a tudo!”, escreveu numa das publicações em que surge em biquíni.

Os seguidores não hesitaram em deixar largos elogios à atriz, tendo deixado comentários como “Maravilhosa!!! Sempre!! 🙌🔥”, “És linda por fora e por dentro. Que a vida te sorria sempre 😍❤️” ou “Uma Deusa😍”.

