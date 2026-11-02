Festa de Halloween na casa de Georgina e Cristiano Ronaldo
Mafalda Mourão
Ontem às 08:45
Mais Vistos
Destaques IOL
Aos 37 anos, atriz portuguesa consegue finalmente uma casa, mas crise na habitação obriga-a a tomar decisão dolorosa: "Não era isto que imaginava"
Crise habitacional
Aos 37 anos, atriz portuguesa consegue finalmente uma casa, mas crise na habitação obriga-a a tomar decisão dolorosa: "Não era isto que imaginava"
"Não pode entrar aqui de biquíni": Famosa atriz expõe situação insólita que aconteceu em canal de televisão
Biquini
"Não pode entrar aqui de biquíni": Famosa atriz expõe situação insólita que aconteceu em canal de televisão
Três mulheres e sete filhos: poucos sabem, mas este cantor famoso vive uma relação de poliamor
Poliamor
Três mulheres e sete filhos: poucos sabem, mas este cantor famoso vive uma relação de poliamor
São um dos casais mais idolatrados do País, mas a relação pode ter chegado ao fim. Agora, há um detalhe que dá força aos rumores da separação
Separação
São um dos casais mais idolatrados do País, mas a relação pode ter chegado ao fim. Agora, há um detalhe que dá força aos rumores da separação
Mais Lidas
Há 20 anos, ela "parou" o País e tornou-se um fenómeno. Aos 43, volta a dar que falar com partilha sobre a intimidade e o namorado muito mais novo
Perimenopausa
Há 20 anos, ela "parou" o País e tornou-se um fenómeno. Aos 43, volta a dar que falar com partilha sobre a intimidade e o namorado muito mais novo
Países Baixos oferecem dois milhões de euros - o valor mais alto de sempre - por informações que levem à detenção de "Gordinho"
Países Baixos
Países Baixos oferecem dois milhões de euros - o valor mais alto de sempre - por informações que levem à detenção de "Gordinho"
David Carreira e Carolina Carvalho colocam mansão à venda por 5,5 milhões de euros
Famosos
David Carreira e Carolina Carvalho colocam mansão à venda por 5,5 milhões de euros
Jorge tem 97 anos e há mais de 50 vive numa gruta em Portugal
História
Jorge tem 97 anos e há mais de 50 vive numa gruta em Portugal
Saída de Paulo Fonseca do Lyon gera revolta: «Dá-me nojo»
Internacional
Saída de Paulo Fonseca do Lyon gera revolta: «Dá-me nojo»
Donald Trump pede ao Supremo que exclua 20 mil votos para tentar manter o controlo do Congresso
Trump
Donald Trump pede ao Supremo que exclua 20 mil votos para tentar manter o controlo do Congresso