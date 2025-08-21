Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Figos
Há 2h e 20min
Mais Vistos
00:01:53
Big Brother
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
tvi
00:02:00
Big Brother
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém
tvi
00:01:39
Big Brother
Jéssica lamenta ter dado a mão a Miranda: «Sou tão otária, tenho mesmo de aprender»
tvi
00:01:00
Big Brother
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente
tvi
Destaques IOL
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Mais Lidas
Brasil
Filipe Luís rejeita comparações com Jesus: «Ele é muito mais treinador»
maisfutebol
Big Brother
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos
tvi
Big Brother
Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber
tvi
Férias de Natal
Governo altera calendário escolar: férias de Natal começam um dia mais tarde
cnn
Desodorizante
Dura 2 anos e custa 3 euros: Mercadona tem mesmo o “melhor desodorizante da vida”?
versa
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros