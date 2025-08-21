Facebook Instagram

Figos

Há 2h e 20min
Mais Vistos
00:01:53
Big Brother
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
tvi
00:02:00
Big Brother
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém
tvi
00:01:39
Big Brother
Jéssica lamenta ter dado a mão a Miranda: «Sou tão otária, tenho mesmo de aprender»
tvi
00:01:00
Big Brother
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente
tvi
Destaques IOL
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Mais Lidas
Brasil
Filipe Luís rejeita comparações com Jesus: «Ele é muito mais treinador»
maisfutebol
Big Brother
Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos
tvi
Big Brother
Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber
tvi
Férias de Natal
Governo altera calendário escolar: férias de Natal começam um dia mais tarde
cnn
Desodorizante
Dura 2 anos e custa 3 euros: Mercadona tem mesmo o “melhor desodorizante da vida”?
versa
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros