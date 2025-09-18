Facebook Instagram

Filhos de influencer da Disney, de 10 e 7 anos, morrem em trágico acidente

Hoje às 16:56
Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado»
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
Rui acredita que pista do bebé pode estar ligada à cruz misteriosa
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
As maçãs que não deves comprar no supermercado pela tua saúde
Benfica: cláusula no contrato de Mourinho permite rescisão com custos reduzidos
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»
Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos