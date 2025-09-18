Facebook
Filhos de influencer da Disney, de 10 e 7 anos, morrem em trágico acidente
Hoje às 16:56
Mais Vistos
00:04:20
Secret Story
Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado»
tvi
00:03:18
Dois às 10
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
tvi
00:02:08
Secret Story
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
tvi
00:07:29
Secret Story
Rui acredita que pista do bebé pode estar ligada à cruz misteriosa
tvi
Destaques IOL
Brunch
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Gelados gregos
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Cristina Ferreira
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com cão
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Mais Lidas
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Maçã
As maçãs que não deves comprar no supermercado pela tua saúde
versa
Benfica
Benfica: cláusula no contrato de Mourinho permite rescisão com custos reduzidos
maisfutebol
Luís Gonçalves
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»
Tragédia
Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos