Finlandês em Portugal

Há 1h e 11min
Mais Vistos
Helena Isabel já tem a sua favorita e revela quem quer ver ficar na casa
00:03:38
Big Brother
Helena Isabel já tem a sua favorita e revela quem quer ver ficar na casa
Em clima de tensão, Cristina Ferreira abre o Dois às 10 de forma inesperada
00:01:50
Dois às 10
Em clima de tensão, Cristina Ferreira abre o Dois às 10 de forma inesperada
As imagens mais faladas: Helena Isabel fica de cuecas e Luís não cala revolta
00:03:34
Big Brother
As imagens mais faladas: Helena Isabel fica de cuecas e Luís não cala revolta
«Lá fora o quê?»: Francisco e Miguel exaltam-se e Catarina Miranda tem de intervir para evitar o pior
00:04:12
Big Brother
«Lá fora o quê?»: Francisco e Miguel exaltam-se e Catarina Miranda tem de intervir para evitar o pior
Destaques IOL
"O pai partiu, depois a mãe...": a história de vida marcada pela perda desta famosa portuguesa está a emocionar
Famosa
"O pai partiu, depois a mãe...": a história de vida marcada pela perda desta famosa portuguesa está a emocionar
Um verdadeiro mundo cor-de-rosa: Georgina Rodríguez revela decoração luxuosa do aniversário da filha Alana (Vídeo)
Georgina Rodríguez
Um verdadeiro mundo cor-de-rosa: Georgina Rodríguez revela decoração luxuosa do aniversário da filha Alana (Vídeo)
15 anos depois do crime que chocou Portugal, irmã de Renato Seabra revela como está hoje o homem que matou Carlos Castro
Renato Seabra
15 anos depois do crime que chocou Portugal, irmã de Renato Seabra revela como está hoje o homem que matou Carlos Castro
Mercadona acaba de abrir loja em região que há muito esperava e cria 100 novos postos de trabalho
Mercadona
Mercadona acaba de abrir loja em região que há muito esperava e cria 100 novos postos de trabalho
Mais Lidas
Combustíveis voltam a ficar mais baratos a partir de segunda-feira
Combustíveis
Combustíveis voltam a ficar mais baratos a partir de segunda-feira
Subsídio de refeição em cartão: isenção de IRS vai aumentar em 2027 e beneficiar 2,4 milhões de trabalhadores
Subsídio de refeição
Subsídio de refeição em cartão: isenção de IRS vai aumentar em 2027 e beneficiar 2,4 milhões de trabalhadores
Bebé a caminho! Cara da TVI anuncia que vai ser pai pela primeira vez
Bebé a caminho! Cara da TVI anuncia que vai ser pai pela primeira vez
Combustíveis voltam a ficar mais baratos a partir de segunda-feira
Combustíveis
Combustíveis voltam a ficar mais baratos a partir de segunda-feira
Montenegro responde a Rutte: "Apoio dos portugueses à Ucrânia é de 92%, mais alto que no país do secretário-geral da NATO"
Mark Rutte
Montenegro responde a Rutte: "Apoio dos portugueses à Ucrânia é de 92%, mais alto que no país do secretário-geral da NATO"
Atenção se vive nestas localidades: E-Redes vai cortar a eletricidade e há portugueses que vão ficar horas sem luz
Cortes de energia
Atenção se vive nestas localidades: E-Redes vai cortar a eletricidade e há portugueses que vão ficar horas sem luz