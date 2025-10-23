"Foi mesmo um bom investimento": o robot que aspira, lava e só exige manutenção a cada 6 semanas

O Lefant M3 Max é um robot aspirador que promete acabar com as tarefas mais aborrecidas da limpeza doméstica. Com uma potência de 20.000 Pa, aspira desde pelos de animais a sujidade em tapetes, enquanto lava os pavimentos com água. O grande diferencial está na estação base: quando o robot regressa, ela lava os panos com água aquecida a 40°C (dissolvendo gorduras que água fria não consegue), seca-os completamente para evitar maus cheiros e mofo, e esvazia o depósito de pó para um saco de 3,3L que só precisa de ser trocado a cada 6 a 8 semanas. Com navegação LIDAR 360º e 210 minutos de autonomia, o aparelho mapeia a casa e permite definir zonas específicas através de uma aplicação. Com mais de 600 avaliações na Amazon e média de 4 estrelas, os utilizadores destacam que "a esfregona é limpa com água quente" e "o chão fica brilhante", confirmando que este modelo elimina praticamente toda a manutenção manual.