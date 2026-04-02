Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Folar de Carnes
2 abr., 16:13
Mais Vistos
00:04:40
Secret Story
Chegado a estúdio, Norberto ouve as opiniões implacáveis de Bruna Gomes e Flávio Furtado: e a conversa descamba
00:02:07
Secret Story
Bruna Gomes comenta postura de Ariana no jogo: «Encontrou o amor e já está bom»
00:05:00
Secret Story
Apanhados: Eva e Diogo pensavam que não estavam em direto e conversa foi ouvida
00:04:21
Secret Story
Diogo faz revelação inesperada sobre o futuro com Ariana fora da casa: «Dou-lhe metade do prémio se...»
Destaques IOL
Viagens
Águas cristalinas e rodeada por natureza: esta praia fluvial parece saída de um postal
Novidades
Esqueça o folar da Páscoa: Lidl tem à venda o doce que o vai deixar viciado
Novidades
Ideal para os dias de verão e fácil de transportar: esta mesa de madeira dobrável da IKEA está a dar que falar
Imprensa internacional
Nem Lisboa nem Porto: estes 5 destinos portugueses foram elogiados pela imprensa internacional
Mais Lidas
Turbinas
A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar
O momento mais tenso da Gala: Diogo beija Ariana na boca à frente de todos e Eva tem reação imediata
Guerra
Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Noite de dupla expulsão! A casa perdeu dois concorrentes na Gala mais fervorosa de sempre
Famosos
João Monteiro deixa mensagem de despedida
Artemis II
"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Web Summit
Web Summit estreia-se em África com evento em Cabo Verde
Segurança
Riscos de ataques associados ao teletrabalho levam empresas a reforçar formação em cibersegurança
Cowork
Há um novo cowork em Oeiras onde os pais trabalham e os filhos brincam
IRS
IRS automático: 8 pontos a considerar antes de aceitar a declaração
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Receitas
Aprenda a fazer este folar de carnes delicioso para a Páscoa
Combustiveis
Empresários alertam para impacto da subida do preço dos combustíveis no Interior
Novidades
Ideal para os dias de verão e fácil de transportar: esta mesa de madeira dobrável da IKEA está a dar que falar
Exercicio fisico
Quer perder a flacidez dos braços? Estes são os 4 exercícios que deve fazer todos os dias
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
IRS
IRS com as categorias A e B: Os 4 pontos que evitam erros
Imprensa internacional
Nem Lisboa nem Porto: estes 5 destinos portugueses foram elogiados pela imprensa internacional
Lojas
Está à procura de pechinchas? Este armazém a 40 minutos de Lisboa é o favorito dos apaixonados por velharias
Saude
Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”
Novidades
Esqueça o folar da Páscoa: Lidl tem à venda o doce que o vai deixar viciado
História
Este grupo de amigos passou 30 anos a viajar pelo mundo por ordem alfabética. Conheça a história
História
"Nunca é demais aprender": a avó de 98 anos que vai à universidade em Lisboa e inspira gerações. Conheça a sua história
Transportes
Coimbra estuda reorganização viária na Baixa a pensar na entrada do ‘metrobus’
Transportes
Passe único entra em vigor e promete facilitar deslocações nesta região
Tablet
"Não temos qualquer queixa a apontar": Este tablet está a pouco mais de 100€ e traz tudo incluído
Saude
Atenção a quem sofre de alergias: estas são as cidades que vão ter maior concentração de pólen
Viagens
Águas cristalinas e rodeada por natureza: esta praia fluvial parece saída de um postal
Saude
Mulher perde 30 kg em 18 meses e partilha o que fez para conseguir estes resultados
História
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
Tragédia
Casal morre em violento acidente de viação seguido de incêndio e deixa filha de 6 anos
Incêndios
Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha
Museu
Serralves entre os 100 museus mais visitados do mundo em 2025
Inteligência Artificial
Oitenta por cento dos alunos da Universidade de Coimbra usam IA na academia
Viagens
Piscinas flutuantes e areia branca: esta praia é um sonho e é elogiada por quem a visita
Segurança
"É o mais crítico...": Nadadores-salvadores fazem alerta importante para o período da Páscoa
Arroz
Tem dificuldades em fazer arroz soltinho? Basta fazer assim e fica no ponto
Air fryer
A "Apple" das air fryers: O modelo que cozinha sozinho e está com o preço mais baixo do mês
Adidas VL Court 3.0
A loucura instalou-se na Amazon: Os ténis Adidas mais desejados da estação estão a metade do preço
Saude
A partir dos 55 anos é importante fazer isto todos os dias, alertam especialistas
Novidades
Procura sapatos para usar nesta primavera? Reunimos várias opções tendência
Saude
Nunca faça isto quando a comida ainda está quente, alertam especialistas
Novidades
Há uma novidade no Lidl que vai deixar o seu terraço mais acolhedor neste verão
IRS Jovem
Jovens até 35 anos podem usar o IRS Automático pela primeira vez
Últimas
Liga Europa
Liga Europa: árbitro de boa memória para o Sporting apita o Sp. Braga-Betis
Internacional
OFICIAL: Dorival Júnior deixa comando do Corinthians
Dois às 10
Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»
Médio Oriente
Preço dos medicamentos vão ter de subir "mais tarde ou mais cedo" afirma João Almeida Lopes, presidente da APIFARMA
Vem aí em «Amor à Prova»: Para proteger Alice, Vítor deixa Tomás 'entre a espada e parede'
Internacional
VÍDEO: Weverton defende penálti e Luís Castro empata com o último contra dez
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Zé Lopes radiante... com "casamento perfeito": estas são as fotos!
Internacional
VÍDEO: golaço e autogolo valem vitória ao Palmeiras de Abel
Famosos
Zé, ex-noivo de Liliana, cúmplice de conhecida cantora: veja a foto inédita!
Lee Jae-myung
Coreia do Sul lamenta incursão de drones em território norte-coreano
Médio Oriente
Combustíveis voltam a subir a partir desta segunda-feira. Gasóleo lidera nova escalada de preços
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira completa 16 anos... e mãe desabafa: "Muitas vezes, a pôr-me à prova"
Joana Amaral Dias
Joana Amaral Dias: 'Será difícil alguém ter um percurso político igual ao meu’
Hoje vai ser notícia
Hoje vai ser notícia
Maisfutebol
MAISFUTEBOL NO WHATSAPP: tudo o que é essencial está aqui
Veículos elétricos
Mercado de veículos elétricos em Portugal cresce 22% com subida dos combustíveis
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inflação
Inflação vai penalizar ainda mais as famílias, mas as receitas do Estado vão engordar. Pode o Governo dar mais apoios?
Princípio da Incerteza
Pacheco Pereira desafia Ventura para debate com "factos e documentos" após polémica no Parlamento
Podcast
PODCAST | O Princípio da Incerteza
Nasa
Tripulação da Artemis II verá um eclipse solar durante sobrevoo da face oculta da Lua
Podcast
PODCAST | Fúria Épica
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Fernando Alfaiate
PRR: Estados-membros em pistas diferentes, mas Portugal bem posicionado na corrida
Ariana revela todo o pânico por detrás do segredo «Fugi da Guerra»: «Eu olhava para o céu e só via mísseis»
Tenis
VÍDEO: filho de herói do Mundial 86 desperdiça três «championship points» e perde final
Alaves
VÍDEO: Toni Martínez marca no empate do Alavés com o Osasuna
Noite de dupla expulsão! A casa perdeu dois concorrentes na Gala mais fervorosa de sempre
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Secret Story". Norberto é expulso: concorrentes ficam inconsoláveis!
Al Sharjah
VÍDEO: José Morais vence Rui Vitória nos Emirados, Al Ain segue líder
Famosos
"Secret Story": revelado o segredo de Ariana Miranda!
Brasil
VÍDEO: Flamengo de Jardim vence Santos com reviravolta
O momento mais tenso da Gala: Diogo beija Ariana na boca à frente de todos e Eva tem reação imediata
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Olympiakos
Grécia: AEK de Relvas e João Mário vence Olympiakos e reforça a liderança
Violência Doméstica
Homem detido por violência doméstica em Ponte de Sor fica proibido de contactar vítima
Famosos
"Secret Story": novos nomeados... em plena gala!
Inglaterra
Adjunto do City admite adeus de Bernardo Silva: «Que aproveite os últimos meses»
Famosos
"Secret Story". Luzia é expulsa: saiba como reagiu!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
NBA
VÍDEO: Neemias Queta brilha na vitória dos Celtics sobre Raptors
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana
Famosos
Eva Pais implacável: "Quero que o Diogo vá embora!"
Arabia Saudita
VÍDEO: Al Fateh de José Gomes perde, Tozé marca no empate do Al Riyadh
Êxtase e muitas lágrimas: Familiares dos concorrentes entram na casa e estas são todas as reações
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Em plena gala de "Secret Story", casa foi invadida... e foram deixados presentes impactantes!
Franca
VÍDEO: golaço de Balogun garante vitória do Mónaco sobre o Marselha
Cristina Ferreira veste-se de branco e 'para' a Internet: e tudo por causa de dois detalhes que estão a fazer furor
Turbinas
A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar
Artemis II
"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inter
VÍDEO: Inter goleia Roma, Obrador totalista na vitória do Torino
PODCAST | Global
Famosos
Look branco de Cristina Ferreira conta com este detalhe... sensual!
Insolito
VÍDEO: jogador leva tudo à frente, incluindo a árbitra e... ignora-a
Trump
A guerra do Irão é uma guerra entre "força e astúcia" e os EUA cometeram uma "gravíssima falha de planeamento"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT