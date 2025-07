Fones que não caem nem magoam: ideais para dormir (e perfeitos para treinar)

Adormecer com fones pode ser um desafio — os grandes magoam, os pequenos perdem-se. Para quem só relaxa com música ou podcasts, os auriculares Perytong são uma solução prática e confortável: têm formato de bandolete com altifalantes ultrafinos, ideais para dormir de lado sem sentir pressão. A bateria dura até 9 horas e os botões integrados permitem controlar tudo sem pegar no telemóvel. Além de ajudarem no descanso, são leves, não escorregam e também funcionam bem para treinar ou fazer tarefas em casa, tornando-se assim uma escolha versátil para o dia e para a noite.