Fortalece, dá brilho e reduz a queda: este champô tem extrato de cebola e está a 13€

Pode parecer estranho, mas este champô com extrato de cebola é presença frequente entre os mais vendidos da Amazon. Com mais de 1.500 avaliações e uma média de 4,2 estrelas, continua a conquistar utilizadores por toda a Europa. Fortalece o cabelo, reduz a queda e dá brilho, graças à combinação com óleo de macadâmia. Tem um litro, custa 13,27€ e, apesar do nome, tem um aroma suave e doce que surpreende quem experimenta.