Fotos do filho de Marisa Cruz e João Pinto impressionam seguidores

Ontem às 16:56

Filho da atriz e modelo está “cada vez mais parecido com o pai”, o antigo futebolista João Pinto, João Pinto, filho de Marisa Cruz e João Pinto, cresceu e tem hoje 17 anos.

A atriz publicou imagens na sua conta de Instagram e os seguidores ficaram impressionados com as parecenças do jovem com o pai. “Que lindos os dois”, “mesmo lindo” ou “mãe e filho lindos” são alguns dos comentários deixados no post, mas os comentários mais frequentes referem as semelhanças com o ex-marido de Marisa Cruz.

João Pinto e a atriz têm ainda outro filho com 13 anos.