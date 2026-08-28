Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Francisco Deslandes, pai de Carolina Deslandes
Mafalda Mourão
Há 32 min
Mais Vistos
00:03:20
Big Brother
«Vou arruaçá-los a todos lá fora»: Vanessa não cala a revolta perante os colegas
00:01:10
Big Brother
Big faz confidência a Maria Botelho Moniz e os concorrentes ouvem tudo: «Das coisas que tenho mais pena»
00:03:50
Big Brother
Será que foram bem-sucedidos? Este foi o resultado da prova semanal
00:01:10
Big Brother
Maria Botelho Moniz reage a decisão da produção em direto: «Isto não estava planeado»
Destaques IOL
Casal português
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez está a vender uma mansão de luxo numa das ilhas mais exclusivas do mundo. Mostramos como o interior é inacreditável [VÍDEO]
Filipe Delgado
Foi casado com uma mulher, mas apaixonou-se por um homem. Os dois casaram-se em segredo e construíram um “império”
Confissão
"Estou apaixonado por uma das reclusas do meu estabelecimento prisional. Agora, ela vai sair e tenho medo que tudo acabe"
Mais Lidas
Mulheres da Gronelândia
Dinamarca vai indemnizar milhares de mulheres da Gronelândia por DIU colocados sem consentimento durante décadas
Segurança Social
Novo modelo proposto para a Segurança Social poderá pagar pensões mais baixas: "Não podemos vender gato por lebre"
Turquia
Salah e Sidny ficam sem treinador no Trabzonspor: «Que todos me perdoem»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Casal português
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Morte
Harald V, morreu o rei que fez um juramento ao parlamento "para toda a vida"
Renovação da carta de condução
Renovação da carta de condução: há uma novidade que pode facilitar-nos a vida
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Praia Fluvial de Loriga
Descobrimos o segredo que esta praia fluvial portuguesa esconde e que só os locais conheciam
Limpeza rápida
O segredo das pessoas que têm sempre a casa limpa (e trabalham o dia inteiro)
Diana Silva
Atleta do Benfica dá notícia inesperada e deixa colegas de equipa em lágrimas [Vídeo]
Georgina Rodríguez
A troca de mensagens de que todos estão a falar. Georgina Rodríguez faz comentário sobre a mulher de Bernardo Silva
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Funcionária
Funcionária descobre caso secreto dos chefes e recebe aviso: "Acaba numa valeta"
ChatGPT
Pediu conselho jurídico ao ChatGPT após despedimento e quase perdeu 50 mil euros. Advogado deixa alerta
Robot
Robô humanoide faz limpezas domésticas nos Estados Unidos
Guarda Nacional Republicana
Recebeu esta chamada? Desligue imediatamente. A burla que mais vítimas faz em Portugal tem uma nova armadilha
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Cristina Ferreira
O casamento com João Monteiro e a frase que o pai lhe disse que nunca mais esqueceu: Cristina Ferreira revela o lado mais íntimo
Teresa Guilherme
"Que saudades": Teresa Guilherme recupera fotografia rara de há de 40 anos. Veja como era a apresentadora antes da fama
Power bank ultra-mini
Uma bateria externa e potente do tamanho de uns fones? Nunca mais vai ficar sem bateria
Confissão
"Estou apaixonado por uma das reclusas do meu estabelecimento prisional. Agora, ela vai sair e tenho medo que tudo acabe"
Casal português
Aos 20 e poucos anos, este casal português tornou-se num fenómeno internacional: a história de amor que está a conquistar o Mundo
Filipe Delgado
Foi casado com uma mulher, mas apaixonou-se por um homem. Os dois casaram-se em segredo e construíram um “império”
Serum rosto
"Pele muito mais viçosa, lisa e uniforme": eis o o sérum de rosto mais vendido da Amazon
Ferramentas
Saiba escolher as ferramentas certas para cada projeto
Lindsay Clancy
Capelã do hospital revela frase marcante de Lindsay Clancy após matar os três filhos
Rute Cardoso
Rute Cardoso abre o coração: viúva de Diogo Jota explica o que mudou em novembro do ano passado
Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez está a vender uma mansão de luxo numa das ilhas mais exclusivas do mundo. Mostramos como o interior é inacreditável [VÍDEO]
Jessica Athayde
Jessica Athayde ganha coragem e toma decisão que ponderava há muito tempo
Dois às 10
O Alentejo e o Ribatejo vão a votos: conheça os 14 finalistas da última grande decisão regional das 7 Maravilhas
Emprego
Evitar conflitos e demasiada dedicação podem prejudicar a sua progressão profissional
Lindsay Clancy
"Há três crianças mortas": escritor português questiona "como é que uma mãe chega ali"
Viagens
Viajar para conhecer ou para publicar? Estudo revela o peso das redes sociais nas férias
Casamento
Assim se assinalou um mês de um dos casamentos mais badalados em Portugal deste verão
Atriz
"Gémeas": Esta menina portuguesa é famosa fora de Portugal e semelhança com a mãe impressiona fãs
Famosos
Conheça a mulher deslumbrante que deixou a seus pés um dos jogadores portugueses mais cobiçados
Queques de Baunilha
Fofos por fora, cremosos por dentro: estes queques de baunilha são um vício
Parque temático
Gastaram milhares de euros a fazer uma aldeia grega no próprio jardim. E vai poder ser visitada
Fátima Lopes
A estilista Fátima Lopes faz parte da “família” desta apresentadora da TVI. A história que poucos conhecem
Tapete
Mais de dois metros por menos de 30€: encontrámos o tapete XXL do Aldi que faz corar as marcas de luxo
Famosos
Há 15 anos, ela nunca acreditaria que o amigo famoso viria a ser o pai da sua filha
Aspirador
Sem sacos, sem cabos, sem complicações: o aspirador que precisamos para o dia-a-dia
Barata em casa
Líder de uma das maiores economias do mundo admitiu "tristeza e solidão" depois de terem removido uma barata de sua casa
Manuel Luís Goucha
Leva citrinos e fica húmido: anote a receita do bolo de verão de Manuel Luís Goucha que se faz com poucos ingredientes
Desafio
"Estão a pensar nos likes": O perigoso desafio do TikTok que acabou em tragédia e já matou cinco pessoas
Últimas
Eclipse lunar
Uma noite de “lua de sangue”: eclipse lunar encantou vários países e foi visível em Portugal
Liga
FC Porto paga quase 15 mil euros em multas, Sporting mais de 3 mil
Transferências
Chelsea empresta Mamadou Sarr à Real Sociedad
Energia geológica
De Torres Vedras a Aveiro: esta zona de Portugal pode armazenar energia em profundidade
Nepal
Polícia lança novo alerta de inundação no Nepal após rompimento de lago no Tibete
Trotinetes partilhadas
Esta cidade portuguesa está a recolher todas as trotinetes partilhadas. E passam a ser proibidas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ákos Buzsáky
Ex-jogador do FC Porto foi dado como desaparecido na Hungria: uma simples publicação nas redes sociais resolveu o mistério
Espécies marinhas invasoras
Alerta nas águas portuguesas: número de espécies marinhas invasoras disparou
Luís Neves
Luís Neves. Investigações estão a marcar passo
Gasóleo
Gasolina sobe, gasóleo desce: os preços dos combustíveis na próxima semana
Haxixe
Criança de oito anos leva mochila com quase 200 gramas de haxixe para campo de férias na Maia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
UEFA
UEFA: as posições no ranking antes do arranque das competições europeias
Famosos
Lust in Rio de luto: discoteca emite comunicado após morte de sócio
Auroras boreais
Depois dos eclipses, vem aí outro fenómeno raro. Auroras boreais podem 'aparecer' em várias partes do Mundo
Rei Harald V
Haakon sobe ao trono após morte de Harald V. Novo rei enfrenta escândalos que abalam a família
Made In
Taça do Brasil: Grêmio de Luís Castro empata sem golos nos «quartos»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Rei Harald V
Morreu o rei Harald V da Noruega: monarca mais velho da Europa tinha 89 anos
Famosos
Atriz de "Dawson’s Creek" é diagnosticada com tumor cerebral maligno raro
Nepal
Nepal em alerta para nova enxurrada após rompimento de lago formado pelo colapso do glaciar
Braga
Braga vai acabar com as trotinetes partilhadas. E tem um prazo
Famosos
Morreu o rei Harald V da Noruega
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga dos Campeões
Equipas portuguesas com vida difícil na Liga dos Campeões
Luís Filipe Vieira
Novo Banco põe à venda ativos tóxicos de Luís Filipe Vieira de 583 milhões
Autoeuropa
Autoeuropa pode escapar para já a cortes da Volkswagen
Segurança Social
Pensões: uma discussão que não gera consenso
WhatsApp
“WhatsApp do Governo” custou 600 mil euros e não funcionou
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Hoje vai ser notícia
Hoje vai ser notícia
Elevador da Glória
Já há planos (e datas) para reabrir elevadores históricos de Lisboa depois de tragédia na Glória
Morte
Harald V, morreu o rei que fez um juramento ao parlamento "para toda a vida"
Segurança Social
Novo modelo proposto para a Segurança Social poderá pagar pensões mais baixas: "Não podemos vender gato por lebre"
Luís Neves
Seguro deu prazo a Montenegro para resolver ‘caso’ Luís Neves
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Seixal
Dois homens baleados à porta de bar no Seixal
Acidentes
Há mais burlas por "falsos acidentes": valor quase já ultrapassa total de 2025
Nepal
Novo balanço no Nepal: mais de 470 mortos devido à enxurrada na fronteira com Tibete
Nepal
Nepal: equipas tentam salvar mais de 100 trabalhadores presos em túnel
Ébola
Ébola: Congo inicia vacinação para combater surto mais rápido da história
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Andrew Tate
Juiz nos EUA adia decisão sobre fiança dos influenciadores Andrew e Tristan Tate
Cuba
Leste de Cuba regista apagão de grande dimensão
Venezuela
Venezuela: Assembleia avança com reforma judicial como parte de acordo com oposição
Liga Conferência
João Moutinho: «Nenhum jogo é fácil e sabíamos que este não seria»
Turquia
Salah e Sidny ficam sem treinador no Trabzonspor: «Que todos me perdoem»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Kennedy Center
Trump ou demolição: histórico edifício dos EUA com futuro incerto
Liga Conferência
INCRÍVEL: erro monumental de guarda-redes coloca Twente na Liga Conferência
Internacional
UEFA prepara queixa-crime contra Gianni Infantino por «gestão desleal»
Liga Conferência
Liga Conferência: Sá Pinto leva Pafos à fase de liga
Liga Europa
Liga Europa: Anderlecht de Vítor Bruno repete triunfo e está na fase de liga
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Mísseis Patriot
Mísseis Patriot dos EUA na Europa estão em níveis "além do crítico"
Venezuela
EUA perto de fechar negócio para tomarem conta do petróleo da Venezuela
Internacional
VÍDEO: Chelsea e Fulham carimbam passagem aos 16 avos da Taça da Liga
Espanha
VÍDEO: Rodri estreia-se e Barcelona é líder após vencer Ath. Bilbao
Liga Conferência
Os possíveis adversários do Sp. Braga na Liga Conferência
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT